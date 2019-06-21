"Не желающих идти за Филаретом попросят на выход"

Среди украинских раскольников может начаться борьба за собственность, а недавно созданная "единая церковь" может посыпаться. Об этом говорят эксперты после вчерашнего "восстановления" киевского "патриархата".

Как сообщало Накануне.RU, многолетний лидер украинского раскола Михаил Денисенко, он же "почетный патриарх Филарет" и "патриарх всея Руси-Украины", созвал "собор", который принял решение о том, что "патриархат" продолжает существовать независимо от "единой церкви" раскольников и ему принадлежит вся собственность, которая и ранее ему принадлежала. На стороне Денисенко-Филарета тот факт, что юридически его "патриархат" не только не ликвидирован, но и не находился в стадии ликвидации. И, недовольный своей ролью в "единой церкви" (СЦУ), он решил отыграть назад и снова стать единоличным лидером своего "патриархата", тем более что титул "почетного патриарха" за ним закрепил константинопольский патриарх Варфоломей.

Эксперт по религиозным вопросам Александр Вознесенский считает, что Филарет сильно осложнит жизнь своим оппонентам, отодвинувшим его от управления. Прежде всего тем, что он будет выселять их из столичных объектов, отодвигая на периферию.

"Сейчас жизнь СЦУ будет парализована, а многих, не желающих идти за Филаретом, попросят на выход из зданий, храмов и монастырей, которые находились в имуществе УПЦ КП. Сам же Епифаний раньше был нищим, а теперь станет еще и бомжем. В таких условиях многие иерархи дважды подумают: идти ли за "голым королем" или же обратиться к Филарету, у которого сейчас будет набор на свободные вакансии. Первые ушедшие из СЦУ в УПЦ КП, естественно, смогут туда пойти на куда более выгодных условиях и льготах... С одной стороны, сейчас на соборе было всего три иерарха, но я думаю, что торги уже идут и скоро будет пополнение", - написал Вознесенский в Facebook.

Политолог Руслан Бортник полагает, что открытая война за собственность, которую провоцирует Филарет, невыгодна самой СЦУ из-за скандалов, которые могут сильно ослабить ее и без того хлипкий авторитет. А признание этой структуры другими церквями вообще отложится на неопределенный срок.

Политолог Вадим Карасев отмечает, что эти конфликты - следствие вмешательства властей в сугубо церковные дела. Как заявил сам Филарет, томос нужен был прежде всего экс-президенту Петру Порошенко для победы на выборах. Поэтому он не сильно задумывался над его содержанием. Порошенко уже заявил, что "тезис о том, что украинское государство не должно вмешиваться в церковные дела, – это лишь красивая теория". То есть оправдал свои действия.

Любопытно, что нынешний лидер раскольников и бывший секретарь Филарета Сергей Думенко (Епифаний) так и не занял его резиденцию, а располагается в небольшом кабинете в Киевской православной богословской академии, которая принадлежит киевскому "патриархату". Религиовед Алексей Смирнов не исключает, что Филарет попытается выгнать оттуда Епифания. Сам Филарет признавал в одном из своих недавних интервью, что Епифаний нанимал юристов, чтобы "перевести на себя" средства Киевской "патриархии", но те так и не смогли ничего сделать.

Масла в огонь подливает тот факт, что зимой Радой в спешке были приняты законы о захвате храмов у канонической УПЦ в упрощенном порядке. Законы принимались под СЦУ, но теперь ими же может воспользоваться и Филарет против своих новых оппонентов. На 24 июня у них намечено заседание синода по "вопросу Филарета".

Как справедливо отмечает Вознесенский, синод может неожиданно сыграть в пользу Филарета, который постоянно подчеркивает, что "единая церковь" никакая не автокефальная, а зависит от Фанара. Ведь для них Филарет теперь раскольник, а они не могут ничего ему запретить без санкции Варфоломея, чем "покажут свою церковно-политическую импотенцию и лишь подчеркнут важность и полномочия Варфоломея и лишний раз покажут полную правоту Филарета".

То, что для Филарета далеко не все плохо, свидетельствует вчерашний "форум единства православия", который провели некоторые члены "единой церкви". На нем в основном были бежавшие из УПЦ. Не было и Епифания.

"Почему УАПЦшники и КПшники не пришли? Мне кажется, что ни группа УАПЦ, ни группа УПЦ КП внутри СЦУ сейчас не имеют четкой позиции. Одни думают о возможности выхода, другие - о возможности присоединения к Филарету. Единственные, кому бежать особо некуда, - это беглецы УПЦ", - указывает Вознесенский.

На одном из видео в сети с этого форума бывший священник канонической УПЦ, ушедший в раскол, говорит, что его коллеги сейчас пребывают в депрессии, не понимая, что им делать в этой ситуации. И самое показательное, что бывший митрополит Винницкий Симеон, тоже ушедший в раскол, вдруг заявил, что правда, оказывается, на стороне УПЦ в вопросе захвата храмов.

Околоцерковная ситуация на Украине может принять самый неожиданный оборот.