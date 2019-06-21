Иран заявил, что мог сбить военный американский самолет с пассажирами на борту

Иран мог сбить еще один американский летательный аппарат в минувшие сутки, но не стал этого делать. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир Али Гаджизаде.

Генерал заявил, что под прицелом был патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon, на борту которого находились 35 человек. Гаджизаде заявил, что иранская армия не хотела человеческих жертв, ее целью было просто пригрозить Дональду Трампу.

По словам генерала, P-8 сопровождал беспилотник RQ-4 Global Hawk, который как раз и был уничтожен иранской ракетой.

Ранее Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам полеты в надводной зоне воздушного пространства Ормузского и Оманского заливов, контролируемой Тегераном. От полетов в этой зоне отказались и крупнейшие мировые авиаперевозчики. По данным FAA, в тот момент, когда иранцы сбили американский беспилотник Global Hawk, ближайший гражданский самолет находился всего в 45 морских милях от него (около 83 км). "На момент перехвата в районе находилось множество гражданских бортов", - сообщили в ведомстве.