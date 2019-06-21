18 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Москва
журналист &quot;Медузы&quot; Иван Голунов (2019) | Фото: Владимир Гердо / ТАСС

МВД: Обнаружены нарушения в ходе расследования дела Голунова

Выявлен ряд нарушений, которые допустили должностные лица УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве при осуществлении оперативно-розыскной деятельности по делу журналиста Ивана Голунова.

Как сообщили Накануне.RU в столичном главке МВД, в связи с этим принято решение о направлении уголовного дела в прокуратуру Москвы для решения вопроса о его передаче для дальнейшего производства предварительного следствия в следственные органы СК РФ.

Напомним, дело Ивана Голунова вызвало резкую критику странными действиями полиции, которые объявили о найденной в квартире журналиста нарколаборатории, а в сумке Голунова - пакете с наркотиками. Однако смывы с рук и срезы ногтей показали отсутствие наркотических веществ, нарколаборатория оказалась не имеющей отношения к журналисту. Дело было прекращено, Голунова отпустили из-под домашнего ареста.

Президент Владимир Путин отправил в отставку двоих высокопоставленных полицейских, чьи подчиненные могут быть причастны к этим событиям.

В защиту журналиста прошел несанкционированный митинг, где правоохранители провели массовые задержания участников.

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МВД: Обнаружены нарушения в ходе расследования дела Голунова

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Теги: иван голунов, мвд, уголовное дело



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