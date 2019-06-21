В Тюмени из-за пожара на площади в 250 "квадратов" пострадали кровля и две квартиры жилого дома

В Тюмени произошёл крупный пожар в одном из жилых домов по улице Хохрякова, сообщил Накануне.RU начальник областного управления МЧС Сергей Юсько.

Вызов поступил в 13.29. В 13.36 первые подразделения были на месте. В 16.25 огонь локализован на площади в 250 "квадратов".

"Сложность тушения заключается в том, что конструкция кровли – "сэндвич", надо было вскрывать каждую секцию, иначе не потушить. Пострадали две верхние квартиры. Жертв или пострадавших среди людей нет", - уточнил Юсько.