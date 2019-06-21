В КПРФ высказались о скандале с Гавриловым, после которого в Грузии вспыхнули протесты

В КПРФ уверены, что все, что случилось в Грузии, после чего там вспыхнули протесты, было в рамках протокола.

"Мы же гости, принимающая сторона заранее расписывает регламент. Поверьте, Гаврилов не сам взял и сел туда. Я думаю, что это заранее спланированная провокация радикально настроенных представителей Грузии, которые усмотрели повод для своей акции", - комментирует события пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

Характерно, что депутат Гаврилов уже оказывался в подобной ситуации, не далее как месяц назад, когда в составе десанта из Госдумы приезжал успокаивать протестующих против строительства храма в Екатеринбурге, заявления православного коммуниста о том, что события на набережной в сквере напоминают ему Майдан и Арабскую весну, только раззадорили радикалов.

"Ну, вот Гаврилов имеет такую точку зрения. Он высказал ее, на что имел право. Объективно, я тоже не вижу проблем, если бы в парке построили храм. Другое дело, когда рядом с ним строят торговые центры и вырубают реликтовые культуры. Он высказал свою точку зрения, и в каком-то смысле это привело к разрешению проблемы. Как я понимаю, сейчас она уже не стоит", - отметил Ющенко.

Впрочем, несколько иной взгляд на события высказал бывший редактор издания "Кавказская политика", руководитель фракции КПРФ во Владимирской облдуме Максим Шевченко. По его мнению, ситуация, которую создала российская делегация, действительно была несколько недипломатичной.

"Российские политики искренне полагают себя центром православного мира. Хотя Москва – самая молодая из православных столиц, получается… Грузины просто напомнили о том, что людей надо уважать. Тем более, подавляющая часть грузин считает Россию оккупантом, но все-таки открывает россиянам границы и двери. Приезжаете, сидите тихонько, залечивайте раны, проявляете уважение и терпение, а не поучайте из кресла спикера парламента. Надо было не садиться в это кресло ни в коем случае. Это была провокация со стороны грузинской оппозиции, но топорная и прямолинейная, рассчитанная на нечуткость и невнимание к деталям российских "неоимперцев". И расчёт, к сожалению, оправдался. Грузия - страна древнейшего православия! Мы тут Перуну и Одину человеческие жертвы приносили, когда в Грузии уже приняли православие. Нашли кого учить!" - заявил Шевченко.