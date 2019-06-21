18 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
самолет airbus-320 авиакомпания british airways (2007) | Фото: Airbus

Крупнейшие мировые авиакомпании отказались от полетов над территорией Ормузского пролива

Крупнейшие в мире авиакомпании - British Airways, KLM, Lufthansa, Qantas и Singapore Airlines – отказались от полетов в районе Ормузского пролива и северной части Оманского залива, воды которых прилегают к побережью Ирана.

Ранее Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA) запретило американским самолетам полеты в надводной зоне воздушного пространства Ормузского и Оманского заливов, контролируемой Тегераном. Это сделано из соображений безопасности из-за повышенной напряженности в регионе, передает Reuters.

По данным FAA, в тот момент, когда иранцы сбили американский беспилотник Global Hawk, ближайший гражданский самолет находился всего в 45 морских милях от него (около 83 км). "На момент перехвата в районе находилось множество гражданских бортов", - сообщили в ведомстве.

Напомним, накануне военные власти США признали потерю беспилотника RQ-4 Global Hawk. Он был уничтожен иранской ракетой. Ранее об уничтожении американского БПЛА сообщили представители военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР), а военное командование США отрицало потерю летательного аппарата.

В British Airways отметили, что компания хоть и не подчиняется FAA, считает позицию американских авиационных властей по поводу ограничения гражданского движения в данном регионе оправданной.

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Крупнейшие мировые авиакомпании отказались от полетов над территорией Ормузского пролива

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Теги: авиакомпании, faa, авиационный инцидент, иран, беспилотный



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Развитие сюжета:

Ранее 21.06.2019 15:23 Мск Иран заявил, что мог сбить военный американский самолет с пассажирами на борту

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