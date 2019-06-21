18 Октября 2020
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Экономика В России
ЦБ РФ Банк России (2013) | Фото: banks43.ru

Банк России рассказал о кредитовании реального сектора в 2018 году

Задолженность нефинансовых организаций перед банками по кредитам за 2018 г. выросла на 5,8% до 33,4 трлн руб. Темпы корпоративного кредитования в прошлом году в разы отставали от роста портфеля потребкредитов. При этом динамика 2018 г. во много объясняется эффектом низкой базы прошлых лет, передает корреспондент Накануне.RU.
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В 2017 г. прирост кредитования нефинансовых организаций составил лишь 3,7%. Охотнее всего нефинансоввй сектор кредитуют госбанки, следует из отчета Банка России, их портфель увеличился на 9%. Корпоративный кредитный портфель крупных и средних частных банков, напротив, снизился на 5,9%. Банки, контролируемые нерезидентами, увеличили кредитование предприятий на 6,6%

По темпам прироста задолженности первое место заняли компании транспорта и связи - плюс 38,8%.

"После скромных показателей кредитования этого отраслевого сегмента в предшествующие годы (-6,3% за 2015 г., -0,4% за 2016 г., +10,5% за 2017 г.) на достижение значительных темпов роста в 2018 году повлияло в том числе замещение иностранных кредитов рублевыми кредитами российских банков, а также реализуемые в отрасли долгосрочные инвестиционные программы", - говорится в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора, опубликованном сегодня Банком России.

На втором месте по темпам роста кредитования сельское хозяйство (+15,9%). Кредитование аграриев увеличивается последние четыре года, ускорение в 2018-м обусловлено импортозамещением и различными программами субсидирования.

Кредитование торговли замыкает тройку лидеров по темпам прироста (+14%). "Во многом такие высокие показатели обусловлены эффектом низкой базы (портфель кредитов в предшествующие годы снижался), ростом потребительской активности граждан за счет увеличения розничного кредитования, а также стабилизацией доходов населения", - говорится в отчете Центробанка. Здесь стоит добавить, что реальные доходы в прошлом году вновь упали - на 0,2%, показатель стабильно снижается на протяжении пяти лет.

Гораздо более низкими темпами росло кредитование строительной отрасли - на 2,3%, что удивительно: в 2018 г. статисты отчитались о рекордном росте именно в строительстве. В Центробанке объясняют это сокращением количества введенного жилья. Кредитование обрабатывающей промышленности увеличилось лишь на 1,7%, что ниже 2017 г.

По данным Банка России, процентные ставки по кредитам нефинансовым организациям на срок выше года в среднем составляют 9,2% годовых.

Добавим, что задолженность по кредитам физических лиц за 2018 г. увеличилась на 22,8%. Розничные кредиты обогнали корпоративные, чтобы не допустить опасного уровня закредитованности ЦБ решил "охладить" рынок потребкредитования.

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Банк России рассказал о кредитовании реального сектора в 2018 году

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Теги: отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора, корпоративные кредиты, Центральный банк, кредитование



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