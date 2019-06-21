Спикер парламента Грузии ушел в отставку после требований митингующих

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Об этом сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, передает РИА Новости.

Кобахидзе был среди тех, чью отставку требовали митингующие в Тбилиси. Также в ходе протестов звучали призывы к отставке главы МВД Георгия Гахария. Не утихают требования отставки и министра иностранных дел.

Напомним, конфликт начался после того, как в Тбилиси стартовала Генеральная сессия Межпарламентской ассамблеи православия.

Глава делегации из России, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл сессию, сидя в кресле главы парламента, это очень не понравилось оппозиционным политикам и они покинули зал. Позже туда ворвались радикалы и напали на Гаврилова. Ему и членам делегации удалось покинуть здание.

Грузинская полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ против демонстрантов, которые устроили акцию протеста у здания парламента страны. Сообщается о 240 пострадавших, около 80 из которых - сотрудники правоохранительных органов. Сейчас пространство на месте беспорядков очищено, однако поблизости продолжают дежурить водометы.