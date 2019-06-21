Курентзис даже после ухода из оперного будет курировать несколько постановок в сезон

В министерстве культуры Пермского края объяснили уход Теодора Курентзиса его личным решением, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об уходе Курентзиса стало известно сегодня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Такой формат работы предложил сам Курентзис, сообщили Накануне.RU в краевом минкульте. Он рассмотрен и одобрен губернатором, министерством культуры и руководством театра. При этом, помимо кураторства Дягилевского фестиваля и работы с MusicAeterna, маэстро будет ставить и оперы – одну или несколько в сезон.