"Выглядеть хорошо могут не только дети олигархов": дочь Пескова рассказала, как ее травили из-за прыщей

21-летняя дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Лиза рассказала, как ее травили во французской школе за прыщи. Девочка, судя по всему, едва не сорвалась в депрессию, но продолжала учиться в ужасной заграничной школе, и это при том, что в российской школе на ее акне никто не обращал внимания.

В Instagram Пескова пишет: "С 13 до 17 лет я мучилась с тяжелой степенью акне. В интернате я жила в комнате с 4 девочками, в школе меня часто спрашивали, чем я болею, многие издевались (кстати, так делают в основном европейские подростки, в русской школе никто никогда не спрашивал "что у меня с лицом"). Думаю, люди страдающие акне знают, что из-за этого появляются психологические проблемы в общении и неуверенность в себе. Я смывала тонну тональника, когда никого не было на этаже, залезала на свою двухэтажную кровать в углу и больше с неё не слезала, чтобы никто меня не видел. Я вставала до общего подъема, собиралась раньше всех, замазывала лицо и приходила на завтрак в столовую первой (ЭТО НЕ ЖАЛОБА, а рассказ). В общем, мне не помогало ничего, ни гомеопатия, ни аптечные крема, а чистки делали только хуже. На море тоже ничего не проходило" (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Вернувшись в Москву, девушка прошла лечение в столичной клинике, врачи использовали препарат с довольно тяжелыми побочными эффектами, но все закончилось благополучно.

"Знаю, что такое говорить с человеком, стесняясь, думать, рассматривает ли он твоё лицо. За несколько лет у меня не получилось "принять" тот факт, что я вся в прыщах и уверенно себя вести. В наше время есть средства для любого бюджета и типа кожи. Не стоит думать, что выглядеть хорошо могут только дети олигархов, у которых есть деньги на клиники и крема с экстрактом отходов улитки за 1000€!" – заключает Пескова.