Беременную кунгурячку несколько раз ударили ножом и бросили умирать в заброшенной овощной яме

31-летняя беременная кунгурячка двое суток пролежала в овощной яме после того, как её серьёзно ранил сожитель, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прикамского управления СКР.

17 июня предполагаемый преступник изрезал жертву ножом и бросил её в заброшенную овощную яму, вход в которую замаскировал. Только через два дня потерпевшую с тяжёлыми травмами грудной клетки нашли прохожие. Её жизнь медики спасли, насколько пострадал ребёнок, не уточняется.

Возбуждено уголовное дело, 33-летний подозреваемый задержан.