В Тюмень едут "собянинские" архитекторы: будут помогать благоустраивать город

В тюменском Технопарке в понедельник, 24 июня, откроется "Первый тюменский урбанистический форум". Как передает корреспондент Накануне.RU, на мероприятии ожидаются ведущие архитекторы и урбанисты со всей страны.

Так, Тюмень посетит Олег Шапиро – архитектор, сооснователь ведущего архитектурного бюро Wowhaus, член художественного совета и совета по развитию общественных пространств при мэре Москвы, Виталий Стадников – главный архитектор проекта Центра планирования и проектирования городской среды Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и Михаил Елсуков – кандидат географических наук, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ, а также еще два десятка именитых экспертов.

Как заявляют организаторы, приглашенные гости совместно с представителями власти, бизнеса и архитектурного сообщества обсудят широкий спектр вопросов, связанных с созданием комфортной среды в регионах, расскажут о важности комплексного развития территорий, об общественных пространствах и их функции в жизни города, о предпроектных исследованиях, которые помогают избежать ошибок при дальнейшей работе архитектора.

Кроме этого, архитекторам планируют презентовать проекты сразу шести перспективных площадок Тюмени, которые планируется благоустроить. Гостям на экспертный суд представят проекты благоустройства исторической улицы Ленина, проект "тюменского Арбата" – улицу Дзержинского, жилой район "Заречье", площадку "Масловский взвоз", а также планы по благоустройству озера Алебашево.

Ожидается, что в работе форума примет участие глава города – Руслан Кухарук.