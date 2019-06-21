В Тюмень едут "собянинские" архитекторы: будут помогать благоустраивать город 

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Центральный ФО
тюмень (2004) | Фото: Накануне.ru

В Тюмень едут "собянинские" архитекторы: будут помогать благоустраивать город 

В тюменском Технопарке в понедельник, 24 июня, откроется "Первый тюменский урбанистический форум". Как передает корреспондент Накануне.RU, на мероприятии ожидаются ведущие архитекторы и урбанисты со всей страны.

Так, Тюмень посетит Олег Шапиро – архитектор, сооснователь ведущего архитектурного бюро Wowhaus, член художественного совета и совета по развитию общественных пространств при мэре Москвы, Виталий Стадников – главный архитектор проекта Центра планирования и проектирования городской среды Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ и Михаил Елсуков – кандидат географических наук, доцент Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ, а также еще два десятка именитых экспертов.

Как заявляют организаторы, приглашенные гости совместно с представителями власти, бизнеса и архитектурного сообщества обсудят широкий спектр вопросов, связанных с созданием комфортной среды в регионах, расскажут о важности комплексного развития территорий, об общественных пространствах и их функции в жизни города, о предпроектных исследованиях, которые помогают избежать ошибок при дальнейшей работе архитектора.

Кроме этого, архитекторам планируют презентовать проекты сразу шести перспективных площадок Тюмени, которые планируется благоустроить. Гостям на экспертный суд представят проекты благоустройства исторической улицы Ленина, проект "тюменского Арбата" – улицу Дзержинского, жилой район "Заречье", площадку "Масловский взвоз", а также планы по благоустройству озера Алебашево.

Ожидается, что в работе форума примет участие глава города – Руслан Кухарук.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмень едут "собянинские" архитекторы: будут помогать благоустраивать город 

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Первый тюменский урбанистический форум, Олег Шапиро



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети