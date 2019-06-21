18 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Егор Свалов, министр энергетики и ЖКХ Свердловской области (2019) | Фото: Накануне.RU

Скандала всероссийского уровня не случилось: в Верхней Салде мусор вывозят, как положено

Заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Егор Свалов, вчера откомандированный губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Верхнюю Салду, рекомендовал региональному оператору по управлению твёрдыми коммунальными отходами (компания "Рифей") и администрации муниципалитета дополнительно проанализировать графики вывоза мусора и при необходимости увеличить его частоту. Причина такого оперативного вмешательства в ситуацию на одной захламлённой контейнерной площадке была вызвана сигналом Президенту России на его "Прямой линии".

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в ходе визита заместителя министра в муниципалитет Свалов проверил мусорные баки не только по ул. Карла Маркса, 25, которые появились в кадре во время "Прямой линии", но и вместе с главой города Михаилом Савченко, а также исполнительным директором "Рифея" Федором Потаповым проинспектировал другие контейнерные площадки Верхней Салды, ознакомился с данными диспетчерской службы регоператора и системы ГЛОНАСС, позволяющие проследить передвижения мусоровозов.

"Данные спутниковой навигации показывают, что мусор вывозился ежедневно со всех контейнерных площадок, а в некоторых случаях совершались двойные рейсы, - доложил замминистра. - Системных недоработок в городе нет. Региональный оператор работает в соответствии с графиками и всеми нормами СанПина. И ситуация, которая приводилась в качестве примера, на мой взгляд, разовая".

Руководитель "Рифея", со своей стороны, отметил, что сообщение о свалке по указанному адресу регоператор получил 18 июня, сигнал был передан через единую диспетчерскую службу оператора перевозчику. И на следующий день, 19 июня, свалка была ликвидирована. Об этом, в частности, свидетельствуют данные системы ГЛОНАСС.

По версии Потапова, "кто-то нелегально разгрузил машину рядом с контейнерной площадкой".

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Скандала всероссийского уровня не случилось: в Верхней Салде мусор вывозят, как положено

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