18 Октября 2020
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Экономика В России
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

154 российских банка могут столкнуться с дефицитом капитала из-за дешевой нефти и падения ВВП

Стресс-тест Банка России показал, что 154 банка могли бы столкнуться с дефицитом капитала. Сведения содержатся в отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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Сценарий стресс-теста предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, падение ВВП в совокупности на 4,2% за период рецессии, и обесценение рубля более чем на 30%. "Маловероятные", как указывает в своем отчете ЦБ, события сопровождались бы ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.

Сценарий показал, что даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовый период, деятельность банковского сектора будет убыточной.

"По итогам стресс-теста 154 банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн руб.", - говорится в отчете Центробанка.

Регулятор отмечает, что несмотря на жесткость заданного сценария, два из трех нормативов достаточности капитала в целом по банковскому сектору сохраняются выше пороговых значений. Это говорит об устойчивости банковского сектора. Напомним, прибыль банковского сектора за 2018 г. составила 1345 млрд руб., что в 1,7 раза превысило финансовый результат 2017 г.

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154 российских банка могут столкнуться с дефицитом капитала из-за дешевой нефти и падения ВВП

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Теги: стресс-тест, банк России, отчет о банковском надзоре



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