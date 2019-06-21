"Планировали создать государство с шариатской формой правления": в КЧР разоблачили радикальных исламистов

В Карачаево-Черкесии ФСБ совместно с МВД и Росгвардией разоблачили группу сторонников экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (решением Верховного суда Российской Федерации в 2010 году организация признана экстремистской).

Всего задержали 12 человек, одного из них - в Москве. Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ФСБ, изъято огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, диски с видеороликами террористического характера, а также религиозная литература экстремистского содержания.

Отмечается, что члены группировки распространяли идеи радикального ислама, а также "вынашивали намерения по созданию государства с шариатской формой правления".

В марте ФСБ и Росгвардия пресекли в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-Тахрир"(запрещена в РФ), задержав 20 ее участников.

Сообщалось, что задержанные осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата и разрушения институтов светского общества.