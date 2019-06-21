"Уход Курентзиса из оперного может означать возрождение репертуарного театра"

В пермском отделении общественной организации "Суть времени" полагают, что новому худруку оперного театра придётся искать баланс в репертуаре, который был потерян ушедшим с поста Теодором Курентзисом. По мнению активиста, театрального критика Антона Исакова, давно изучающего влияние маэстро на качество работы театра, теперь уже бывший "главный идеолог" занимался "проектами-однодневками", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об уходе Курентзиса стало известно сегодня. Новый сезон начнётся в театре уже без него. Бывший худрук сосредоточится на дальнейшем развитии оркестра и хора "MusicAeterna". При этом он останется вдохновителем международного Дягилевского фестиваля, который проходит в Перми.

Исаков рассказал Накануне.RU, что "после себя худрук оставил уничтоженный репертуарный театр, которому противопоставлял свой, т.н. stagione, занимающийся "одноразовыми" проектами".

"Они были качественные, интересные, хотя и спорные. Получалось некое противопоставление. А баланса выработать не удалось, одни были довольны, другие – нет. Он уйдет, и вообще ничего не останется. Новому руководству необходимо будет выстраивать тот баланс, который не удалось выстроить Курентзису. То есть нужно возрождать репертуарный театр и идти в ногу со временем – реализовать какие-то мощные проекты вроде "Королевы индейцев" или еще старого исаакяновского "Орфея"", - подытожил Исаков.

Добавим, аналогичное мнение высказал ранее Накануне.RU депутат пермской гордумы Геннадий Сторожев. Комментируя возможное присвоение Курентзису звания "Почётного гражданина Прикамья", он заявил, что "кандидатура вызывает возражения".

"Во-первых, он разрушил регулярный оперный репертуар. От тех названий, что были до него, остались "рожки да ножки". Во-вторых, гастроли государственного театра сводятся к выездам в Европу, тогда как приоритетом для него должен быть Пермский край. В-третьих, я абсолютно против его поползновений добиться строительства второй сцены для театра, а, по сути, второго оперного", - сказал ранее Сторожев.