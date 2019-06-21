18 Октября 2020
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Общество За рубежом
Кейт Миддлтон (2014) | Фото:dailymail.co.uk

Британские СМИ сообщили о четвертой беременности Кейт Миддлтон

Принц Уильям сегодня отмечает 37-й день рождения. Его жена, Кейт Миддлтон, возможно, уже преподнесла супругу настоящий "подарок": британские СМИ сообщают о четвертой беременности герцогини Кембриджской.

Повод для слухов, правда, пока довольно сомнительный: на недавних королевских скачках в Аскоте Кейт, общаясь с гостями гонок, постоянно держала руки на животе. Обычно она так делает, когда ждет ребенка. Их, напомним, у Кейт и Уильяма уже трое: шестилетний Джордж, четырехлетняя Шарлотта и годовалый Луи. Последний совсем недавно отметил первый день рождения. Публика считает, что Кембриджи не остановятся на трех отпрысках, да и тянуть время не будут, поскольку хотят, чтобы между младшими и старшими детьми не было большой разницы в возрасте.

Уильям, семья которого распалась, а жизнь матери - трагически закончилась, не раз говорил, что сам бы хотел иметь большую семью. У Кейт есть брат и сестра, так что для нее большое количество детей – семейная традиция.

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Британские СМИ сообщили о четвертой беременности Кейт Миддлтон

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Теги: кейт миддлтон, беременность и роды, четвертый ребенок, британская королевская семья



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