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Экономика В России
центральный банк цб (2016) | Фото: forum.bits.media

Банк России хочет "охладить" сектор потребительского кредитования

В 2018 г. кредитование физических лиц увеличивалось гораздо быстрее, чем кредитование предприятий. В связи с этим Банк России начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования, говорится во вступительном слове председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной к отчету о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.
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"Банкам предстоит научиться лучше понимать специфику бизнеса в различных отраслях, а также проектного финансирования, особенно в связи с переходом в 2019 г. жилищного строительства к банковскому финансированию. Кредитование физических лиц не должно быть единственным драйвером роста банковского бизнеса", - приводятся слова главы ЦБ.

Для того, чтобы не возникла ситуация опасной закредитованности населения, Банк России начал принимать меры по охлаждению этого сегмента кредитования.

Напомним, ЦБ уже выражал обеспокоенность темпами роста потребительского кредитования. В течение 2018 г. регулятор трижды принимал решение о повышении надбавок к коэффициентам риска по потребительским кредитам, рост задолженности по которым опережал рост доходов населения. По данным Объединенного кредитного бюро, в 2019 г. темпы потребительского кредитования снизились.

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Банк России хочет "охладить" сектор потребительского кредитования

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Теги: Банк России, потребительское кредитование, отчет Центробанка



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