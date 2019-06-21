18 Октября 2020
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Политика За рубежом
Иран, протесты, волнения (2018) | Фото: facebook.com/AnadoluAgencyRussia

Граждан Китая в Иране предупредили об опасности

Китайских граждан, находящихся в Иране, призвали обратить повышенное внимание безопасности.

Посольство КНР опубликовало сообщение, в котором констатируется рост напряжённости в регионе. В этой связи дипломаты призвали сограждан следить за развитием ситуации, позаботиться о безопасности и быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

Кроме того опубликованы контакты посольства для связи в случае необходимости.

предупреждение посольства КНР в Иране 21.06.2019(2019)|Фото: thepaper.cn

Напомним, вчера иранские ПВО сбили американский беспилотник, заявив, что тот нарушил воздушное пространство страны. По мнению американской стороны, дрон совершал полёт над международными водами и атака на него была "неспровоцированной". Президент США даже якобы намеревался дать приказ атаковать объекты ПВО на территории Ирана, но в последний момент передумал.

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Граждан Китая в Иране предупредили об опасности

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Теги: Китай, Иран, Тегеран, посольство



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