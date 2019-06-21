Вода в тюменском селе, жители которого пожаловались на "прямую линию", может появиться раньше озвученного срока

В администрации Тюменского района рассказали Накануне.RU, как именно появится вода в селе Каскара, жители которого пожаловались на "прямую линию" Владимиру Путину на отсутствие водопровода. По словам властей, обеспечить водой тех жителей, которые пока вынуждены жить без неё, можно, и не дожидаясь открытия нового водовода в 2020 г..

Напомним, накануне во время Прямой линии с президентом России был поднят вопрос водоснабжения села Каскара. Путин обратился к губернатору с просьбой решить вопрос побыстрее.

В ответе администрации Тюменского района на запрос Накануне.RU говорится, что в Каскаре живут 7,6 тыс. человек, при этом водой обеспечены 86 многоквартирных и 450 частных домов, пять бюджетных учреждений. Вода поступает в село с Велижанского водозабора, построенного в 1974 г. во время возведения птицефабрики "Тюменский бройлер". До октября прошлого года его эксплуатировало АО "ПРОДО Тюменский бройлер", однако после начала масштабной реконструкции инвестор отказался от эксплуатации водопровода. Вскоре он, став бесхозным, попал на баланс ООО "Тюмень Водоканал".

Для Каскары нужен новый водовод, который должен быть подключён к аналогичным сетям в Тюмени. Для этого власти района с прошлого года рассчитывают параметры сетей и сооружений. Подготовка включает также составление списка объектов для включения в концессионное соглашение, реестра имущества и прочие мероприятия.

"Планируется строительство водовода Тюмень – Каскара с отводами на сёла Яр и Ембаево, а также деревню Тураева и посёлок Новотурьинский. Протяжённость его составит 16,6 км, также будут построены уличные водопроводы в этих населённых пунктах длиной 14,3 км. По плану, ввести их планируется в следующем году. Подключение к сетям водоснабжения возможно и сейчас. Заявку можно подать в "Тюмень Водоканал". С октября прошлого года их сделали 15 жителей, один из них, выполнивший все технические условия, подключён, работа по другим заявкам продолжается", - отметили в районной администрации.