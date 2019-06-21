Министр сельского хозяйства РФ дал обещание, что выведет Курганскую сельхозакадемию из кризиса

21 июня в Курган приехал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Его встретил врио губернатора Курганской области Вадим Шумков. Вместе они отправились в Курганскую сельхозакадемию имени Мальцева.

Шумков и Патрушев осмотрели учебную базу и пообщались со студентами. По словам министра, Минсельхоз уделяет колоссальное внимание развитию аграрной науки.

"Мы будем оказывать максимально возможную поддержку Курганской сельскохозяйственной академии. Надеюсь, что этот вуз станет alma mater еще для многих высококлассных специалистов и ученых, которые внесут вклад в развитие агропромышленного комплекса России", - отметил Патрушев.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона, Шумков отметил, что сейчас у КГСХА есть накопленный груз проблем.

"Я уверен, что план мероприятий, который мы подписали, даст возможность в кратчайшие сроки решить наиболее острые проблемы и последовательно вывести академию из того кризиса, в котором она оказалась", - отметил врио губернатора.

Стоит отметить, что в мае этого года новым и.о. ректора КГСХА стал Роман Скиндерев. После своего назначения он заявил, что в Минсельхозе готовы помочь академии разобраться с долгами по стипендиям и коммунальным ресурсам. Скиндерев также добавил, что в течение 3 лет академия сможет выйти на бездифицитный бюджет.

В апреле этого года сообщалось, что студенты Курганской сельхозакадемии уже несколько месяцев не получают стипендию - долг перед ними вырос на тот момент до 8 млн руб. Вузов с аналогичными проблемами в России оказалось несколько. В связи с этим депутаты Госдумы предложили вывести студенческие стипендии из-под блокировки счетов вуза. Как раз в КГСХА счета оказались заблокированы, однако работники вуза зарплату получают исправно, чего не скажешь про студентов. Авторы госдумского законопроекта предлагают разрешить бюджетным учреждениям проводить операции по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат студентам очной формы обучения как раз при заблокированном счете.