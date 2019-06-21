18 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2019) | Фото: youtube.com

В Кремле считают, что "прямая линия" с Путиным понравилась россиянам

В Кремле считают, что "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным понравилась большей части россиян.

"Прямая линия" была "информативная, востребованная, конкретная", ее ждали, слушали и смотрели, так заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В большей части линия понравилась, понравилась однозначно", - цитирует его РИА Новости.

20 июня президент России Владимир Путин в 17-й раз ответил на вопросы граждан. Поступило более полутора миллионов вопросов. Наиболее интересные и актуальные вопросы прозвучали в прямом эфире, остальные будут взяты на особый контроль для исполнения.

Напомним, ни пенсионная "реформа", ни события в Шиесе не стали топом в списках поступивших вопросов.

Политологи ожидали, что Путин отчитается о ходе выполнения нацпроектов, в этом отношении президенту пришлось бы признать провал в сроках реализации майских указов 2018 года, но и здесь Путин придерживался бравой риторики, более того, вообще все проблемы он свел к реализации нацпроектов.

Аналитики сходятся во мнении, что ситуация с расхождением повестки власти и народа напоминает "поздний Советский Союз", а Путин, продолжающий бравировать на контрасте с "плохим совком" и "бандитскими 90-ыми", все больше похож на невнятного Горбачева.

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В Кремле считают, что "прямая линия" с Путиным понравилась россиянам

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Теги: прямая линия, владимир путин, дмитрий песков



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Ранее 24.06.2019 14:27 Мск "Прямая линия с Владимиром Путиным" в этом году собрала рекордно низкую аудиторию

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