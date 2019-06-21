На довыборы депутата заксобрания Ямала заявился первый кандидат

Документы для регистрации на довыборах депутата законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа сдал первый претендент.

В порядке самовыдвижения в выборах решил участвовать директор компании "Ямал Трэвел" Алексей Федорушкин. Кандидат живет в Салехарде, он окончил Уральский институт коммерции и права.

Партийные кандидаты пока не заявились для участия в выборах. Напомним, избирательная комиссия ранее заверила список кандидатов от "Справедливой России" и ЛДПР. От "эсеров" участвовать в выборах будет Евгений Соколов, либерал-демократы выдвинули Елену Смирных. "Единую Россию" будет представлять победитель праймериз, заведующий перинатальным центром салехардской окружной клинической больницы Алексей Денисов.