18 Октября 2020
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Общество Свердловская область
полицейские, ГИБДД, туристы, Германия (2019) | Фото:В.Горелых

Свердловские полицейские помогли немецким туристам, которые "встали" на трассе с поломанным авто

Свердловские полицейские помогли туристам из Германии в тот момент, когда их старый грузовик сломался на трассе.

Инцидент произошел 19 июня - в районную "дежурку" ГИБДД поступил сигнал о том, что на 200 км трассы "Екатеринбург - Тюмень" стоит сломанный грузовик ГАЗ-66, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Туда направили экипаж ДПС - инспекторы Дмитрий Рыжов и Антон Иванов выяснили, что на грузовике передвигались туристы из Германии, возвращавшиеся с озера Байкал. Машина сломалась и починить самостоятельно ее они не смогли. Также туристы ни слова не понимали по-русски, и полицейским пришлось общаться с немцами с помощью онлайн-переводчика в мобильном телефоне.

Германские путешественники пообещали, что по возвращении домой, они обязательно расскажут об отзывчивом и доброжелательном свердловском экипаже ДПС своим землякам.

полицейские, ГИБДД, туристы, Германия(2019)|Фото:В.Горелых

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Свердловские полицейские помогли немецким туристам, которые "встали" на трассе с поломанным авто

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Теги: Талица, полиция, ГИБДД, помощь, туристы, Германия, немцы



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