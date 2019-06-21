Похититель нефти из магистрального нефтепровода АО "Транснефть – Сибирь" получил три с половиной года лишения свободы

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Объекты Транснефть-Сибирь (2019) | Фото: Транснефть-Сибирь

Похититель нефти из магистрального нефтепровода АО "Транснефть – Сибирь" получил три с половиной года лишения свободы

Нижневартовским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры к трем с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за кражу нефти из магистрального нефтепровода Самотлор – Нижневартовск, принадлежащего АО "Транснефть – Сибирь", приговорен житель Югры. Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

Судебным следствием установлено, что не позднее 24 июня 2015 года подсудимый в составе преступной группы, в которую входили еще два жителя ХМАО-Югры, действуя по предварительному сговору изготовили 3 несанкционированные врезки, через которые похитили 24 тонны нефти на сумму свыше 267 тыс. рублей, а также покушались на хищение еще около 40 тонн нефти, принадлежащей АО "Транснефть – Сибирь". Общий ущерб, включая затраты на ликвидацию последствий несанкционированных врезок в трубопровод, составил более 416 тыс. рублей. 

Ранее, в 2018 году два участника этой преступной группы были осуждены на 2 года 6 месяцев с отбыванием в колонии общего режима и, соответственно, 2 года 4 месяца условно

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Похититель нефти из магистрального нефтепровода АО "Транснефть – Сибирь" получил три с половиной года лишения свободы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транснефть - сибирь, похищение нефти



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети