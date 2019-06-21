18 Октября 2020
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Бывшего мэра Балашихи, уволившегося из-за скандала с "Кучино", обвинили во взятке

Задержан глава Пушкинского района Подмосковья Евгений Жирков, ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он являлся главой города Балашихи, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, чиновник получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию.

Дома и на работе у Жиркова проведены обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в июне 2017 году глава подмосковной Балашихи Евгений Жирков после "скандала" с мусорным полигоном "Кучино" написал заявление об отставке.

22 июня президент РФ Владимир Путин потребовал в течение месяца закрыть мусорный полигон в Балашихе, на который в ходе "Прямой линии" ему пожаловались местные жители. Люди рассказали о гигантской свалке рядом с жилыми домами, которую "видно даже из космоса".

Прямая линия, Владимир Путин, Балашиха, Московская область(2017)|Фото: RT

После этого на встречу с жителями приехал глава Подмосковья Андрей Воробьев, который сообщил, что полигон можно будет закрыть только в 2019 году, после того, как будет построен современный мусороперерабатывающий комплекс в Орехово-Зуево.

Главе государства передали, что мусорная свалка в Балашихе будет закрыта в 2019-м году, однако этот срок Путина не устроил.

Уже на следующий день, 23 июня, мусорный полигон "Кучино" был закрыт по распоряжению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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Бывшего мэра Балашихи, уволившегося из-за скандала с "Кучино", обвинили во взятке

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Теги: балашиха, евгений жирков, кучино



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