На авиасалоне МАКС-2019 представят три самолета МС-21-300

На Московском авиакосмическом салоне МАКС-2019 в конце августа будут представлены три самолета МС-21-300. Об этом говорится в презентации программы, опубликованной Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК).

В презентации рассказывается об основных технических характеристиках самолета и о ходе летных испытаний. "Завершены испытания на предельные углы атаки и флаттер. Выполнены запуски в полёте основных двигателей и вспомогательной силовой установки. Оценены характеристики взлета и посадки с имитацией отказа двигателя. Подтверждена работоспособность системы инструментальной посадки, а также оборудования навигации, посадки и внешней светотехники при полете в темное время суток. Выполнены полеты на определение минимальных скоростей отрыва", - говорится в презентации.

Отмечается, что третий самолет, участвующий в испытаниях, оборудован пассажирским салоном – его тоже покажут на МАКСе. А вот двигатели пока на всех трех экземплярах стоят импортные - PW1400G-JM.

Ранее было объявлено, что из-за необходимости замены иностранных компонентов российскими реализация проекта МС-21 сдвигается на год. Об этом, в частности, во время ПМЭФ сообщил вице-премьер российского правительства Юрий Борисов. По его словам, этот сдвиг не повлияет существенно на экономику и в целом будущее проекта.

Напомним, под санкциями США находится корпорация "Ростех". В конце 2018 года под управление "Ростеха" начался переход Объединенной авиастроительной корпорации (в нее входит производитель "Суперджетов" – компания "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС). В ближайшем будущем ГСС должна перейти в состав холдинга "Иркут", который занимается разработкой самолета МС-21. В любом случае, оба проекта – МС-21 и SSJ-100 – находятся под угрозой наложения санкций на иностранные комплектующие, необходимые для их сборки.

"Я не могу отрицать, что вероятность такая существует. Она вполне может быть. От наших "друзей" в кавычках чего хочешь можно ожидать. Я не исключаю, что если они будут нам строить преграды по поставке оборудования для "Суперджета", то нам придется смотреть вариант переконфигурации гражданского дивизиона. Мы будем делать все, чтобы продолжать проект", - цитирует Борисова РИА Новости.