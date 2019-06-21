В Кургане осужден хакер за взлом серверов и продажу их данных в соцсетях

В Кургане осудили 36-летнего хакера Виталия Павлюка.

Он признан виновным в том, что взламывал серверы, доступ к которым был в интернете, а потом торговал их данными в соцсетях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Хакер в работе использовал вредоносные программы, заведомо предназначенные для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации.

Суд назначил ему штраф в 30 тыс. руб.