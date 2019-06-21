Лидеры движения "Челябинск, дыши!" пытаются согласовать протестную акцию против врио губернатора Текслера

В мэрию Челябинска подана очередная заявка на проведение шествия под лозунгами "Такой Текслер нам не нужен!" со стороны лидеров экологического движения "Челябинск, дыши!". Первоначально шествие под протестными лозунгами планировалось провести 23 июня, чиновники мэрии предложили вариант проведения акции, который не устроил организаторов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Изначально мы подали заявку на проведение шествия на улице Кирова в Челябинске 23 июня, но в мэрии нам издевательски предложили провести акцию в сквере Андриевского. Шествие в сквере! Мы, по понятным причинам, отказались и подали новую заявку, просим предоставить нам для проведения акции 30 июня, в воскресенье, либо ту же улицу Кирова, либо площадь Революции", - объяснил в разговоре с Накануне.RU лидер "Челябинск, дыши!" Андрей Костенко.

По словам активиста, по предварительной информации, обозначенные площадки чиновники челябинской мэрии не намерены предоставлять и 30 июня.

"Улица Кирова оказалась занятой на этот день другими мероприятиями, на площади Революции, как нам объясняют, в этот же день, напомним, выходной, будет проходить замена асфальта", - говорит Костенко и добавляет, что он и его соратники не оставят попыток согласовать мероприятие с властями.

"Любой крестный ход разрешают где угодно, как только протест - выгоняют в безлюдное место!" - добавляет активист.

Несмотря на отказ в проведении акции, сегодня сам Костенко уже побывал в прокуратуре, где давал пояснения по поводу якобы планов на проведение несанкционированной акции протеста в Челябинске.

"Кто-то не в меру активный написал заявление в прокуратуру по поводу якобы имеющихся у меня планов устроить в Челябинске несанкционированную акцию, разумеется, никаких таких намерений у меня не было и нет. О чем я и рассказал на беседе в прокуратуре. Наоборот, мы законным путем пытаемся согласовать наше мероприятие", - рассказал Костенко.

На выборы губернатора Челябинской области на сегодняшний день заявились 11 кандидатов, большинство из них идут самовыдвиженцами. Врио губернатора Алексей Текслер работает в статусе "исполняющего обязанности" с марта нынешнего года, он также идет на выборы как самовыдвиженец.