"Студенческий майдан". Сторонники Порошенко заставили уволить инициатора уголовных дел против него

Вечером 20 июня в Киевском нацуниверситете им. Шевченко состоялась акция давления на ректора вуза Леонида Губернского. Под видом студенческого протеста толпа требовала уволить недавно возвратившегося на Украину юриста Андрея Портнова, подавшего заявления на открытие нескольких уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко, которые сразу и были открыты. Акция вызвала большой резонанс в украинских СМИ и соцсетях.

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Неделю назад стало известно, что с 1 сентября Портнова приняли на работу на юрфаке. И вчера вечером около университета собрались несколько сотен человек, требуя уволить Портнова на том основании, что он работал в администрации президента Виктора Януковича. После того как они расположились на ночевку прямо в корпусе, вышел ректор и заявил, что согласен выполнить их требования. И на их глазах подписал приказ. Однако толпа начала требовать извинений за то, что Портнова вообще приняли на работу. И ректор принес еще извинения, вызвав ликование толпы.

Организаторами акции выступили неонацистские организации, лояльные к Порошенко и помогавшие ему в бытность президентом в борьбе против политических конкурентов. Также были замечены депутаты от партии Порошенко, которые вместе с ним идут на выборы в Раду. По словам очевидцев, среди "студентов" почти не было учащихся юрфака, которые, казалось бы, и должны были протестовать против преподавания там Портнова.

В соцсетях акция активно раскручивалась так называемыми "порохоботами", т.е. интернет-сторонниками Порошенко. Все это указывает на то, что она носила заказной политический характер, а не была студенческим протестом.

Сам Портнов спокойно отреагировал на случившееся.

"Администрация Национального университета им. Шевченко отменила приказ о моем назначении в университет. Спокойно принимаю это решение и продолжаю заниматься Порошенко", - написал он в Telegram.

Президент Владимир Зеленский никак не отреагировал, а вот его коллега по шоу-бизнесу Святослав Вакарчук, который с партией "Голос" идет на выборы и даже собирается создавать правящую коалицию со "Слугой народа" Зеленского, активно поддержал увольнение Портнова и похвалил таких "студентов".

Журналистка Наталья Влащенко отметила, что, когда находили доказанный плагиат в диссертациях чиновников и политиков, студенты на акции протеста не выходили. А политолог Михаил Погребинский задался вопросом, по-прежнему ли СБУ курирует неонацистов из "С14" (запрещена в России).

"Мне интересно, какой процент принявших участие в протесте - проплаченные порохоботы, а какой - добросовестно заблуждающиеся приличные ребята и девушки, которых распропагандировали провокаторы, а также какая в этом безобразии роль СБУ. Ау, Зе, скажите пару слов, как там Ваш назначенец в СБУ, по-прежнему курирует С14?" - написал Погребинский в Facebook, имея в виду, что Иван Баканов, который временно исполняет обязанности главы СБУ и является его первым замом, был назначен Зеленским, а до этого был руководителем "Квартала-95".

Интересно, что накануне стало известно, что в рамках заведенных уголовных дел против Порошенко его имущество и активы могут арестовать. Возможно, олигарха еще рано списывать со счетов?