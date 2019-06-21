Экс-министр спорта Прикамья обжаловал приговор за "обогащение" на 23,6 млн

Бывший министр спорта Пермского края Павел Лях обжаловал приговор о незаконном обогащении при реконструкции стадиона "Динамо", сообщил Накануне.RU его адвокат Иван Хозяйкин.

Напомним, суд посчитал достаточными доказательства того, что Лях в компании своего заместителя Руслана Садченко "увел" по фиктивным бумагам 23,6 млн руб. из бюджета во время реконструкции "Динамо". В начале октября 2016 г. Лях был отстранен от должности. Прокуратура требовала для экс-министра три с половиной года условно. Бывший министр получил три года условно, аналогично наказаны Садченко и два руководителя компании "Технологии и строительство".

Сегодня подана апелляция на приговор Ляху.