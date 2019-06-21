Бюро судмедэкспертизы Югры впервые после коррупционного скандала обрело постоянного гендиректора

С 21 июня должность начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа занял Роман Скребов. В статусе временно исполняющего обязанности он работал с августа 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о назначении Скребова принято на заседании окружного правительства. Роман Скребов находился в резерве управленческих кадров для замещения должностей руководителей медицинских организаций депздрава ХМАО.

Напомним, в 2018 г. силовики возбудили уголовные дела против сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО по подозрению в коррупции. Среди подозреваемых заместитель начальника окружного бюро.