18 Октября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Правительство ХМАО, табличка (2017) | Фото: vk.com

Бюро судмедэкспертизы Югры впервые после коррупционного скандала обрело постоянного гендиректора

С 21 июня должность начальника Бюро судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа занял Роман Скребов. В статусе временно исполняющего обязанности он работал с августа 2018 г., передает корреспондент Накануне.RU.

Решение о назначении Скребова принято на заседании окружного правительства. Роман Скребов находился в резерве управленческих кадров для замещения должностей руководителей медицинских организаций депздрава ХМАО.

Напомним, в 2018 г. силовики возбудили уголовные дела против сотрудников Бюро судебно-медицинской экспертизы ХМАО по подозрению в коррупции. Среди подозреваемых заместитель начальника окружного бюро.

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Бюро судмедэкспертизы Югры впервые после коррупционного скандала обрело постоянного гендиректора

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Теги: Бюро судмедэкспертизы ХМАО, Роман Скребов



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