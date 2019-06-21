18 Октября 2020
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заграничный паспорт (2018) | Фото: Валерий Горелых

Названы страны Шенгена, в которые россиянам проще всего получить визу

По оценкам специалистов ведущих туроператоров, меньше всего нареканий вызывают визовые центры Греции и Италии. также среди лучших были названы визовые центры Болгарии и Хорватии, пишет "Вестник АТОР", попросивший экспертов оценить работу центров.

С оговорками признана нормальной работа ВЦ Германии, Швейцарии, Португалии, Испании, Венгрии, Франции и Мальты.

Дольше всего в Москве приходится ожидать визы в Чехию. По данным участников рынка, сегодня ее делают до 15 рабочих дней.

Кроме того, порядка 2,5 недель (от момента сдачи в ВЦ Москве до момента получения визы) занимает оформление шенгена в Финляндию. Виза в Австрию потребует 10-12 рабочих дней ожидания.

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Названы страны Шенгена, в которые россиянам проще всего получить визу

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Теги: шенген, виза, визовый центр



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