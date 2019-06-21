18 Октября 2020
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Политика Свердловская область Уральский ФО
Александр Высокинский в метро (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэрия Екатеринбурга подключила горожан к решению проблемы финансирования метро

Администрация Екатеринбурге решила заручиться поддержкой жителей города по поводу строительства второй ветки метрополитена, открыв сегодня на своём официальном сайте "окошко" для голосования, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Организаторы опроса сформулировали два варианта ответа: "Жизненно необходима" (вторая линия подземки) и "Не нужна". Очевидно, что желание найти понимание среди общественности вызвано письмом федерального министра транспорта Евгения Дитриха председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о возможности строительства метро в областном центре.

Напомним, что уральские СМИ опубликовали документ, из которого можно было сделать вывод: второй ветки метро в Екатеринбурге в обозримом будущем не будет.

"В связи с тем, что Свердловской областью не проведена работа по расчёту и оценке общественных затрат и общих социальных эффектов, связанных с реализацией проекта, а также учитывая комплексное развитие альтернативных видов городского пассажирского транспорта и варианты привлечения внебюджетных источников финансирования, Министерство транспорта Российской Федерации считает принятие решения о выделении средств из федерального бюджета на проектирование второй линии метрополитена в г. Екатеринбурге преждевременным", - сообщил Дитрих Медведеву.

Мэр областной столицы Александр Высокинский в ответ заявил, что строительство второй ветки подземки городские власти по-прежнему рассматривают как один из ключевых проектов к 300-летию Екатеринбурга.

"Продолжается большая совместная работа по проектированию второй ветки метро", - заверил Высокинский, подчеркнув, что власти города, совместно с полномочным представителем Президента России в УрФО и губернатором Свердловской области готовят этот проект к презентации на федеральном уровне, "чтобы серьёзно претендовать на получение финансирования из федерального бюджета". А пока, чтобы работы по проектированию метро не останавливались, их будут вести "на собственные средства". Напомним, в бюджете Екатеринбурга на текущий год запланировано 115 млн руб. на проектирование второй линии метро.

А уральский полпред Николай Цуканов тем временем, действительно, подключился к полемике вокруг неоднозначного письма Дитриха, которое, по его словам, не отказ Министерства транспорта, а "промежуточный ответ председателю Правительства РФ".

"Есть уверенность губернатора в том, что метро должно быть в Екатеринбурге, есть понимание городских властей, чтобы метро появилось, нужно сделать определенную работу – финансово-экономическое обоснование, проектную документацию, и тогда, я в этом убежден, я это знаю, можно обращаться в Правительство РФ за поддержкой", - отметил Цуканов.

опрос по второй ветке метро в Екатеринбурге(2019)|Фото: екатеринбург.рф

Результаты голосования на момент публикации.

Как пояснили Накануне.RU в администрации Екатеринбурга, итоги голосования, которые подведут в конце следующей недели, будут использованы в качестве одного из аргументов при обсуждении вариантов финансирования метрополитена на федеральном уровне. При этом опрос проводится и в социальных сетях.

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Мэрия Екатеринбурга подключила горожан к решению проблемы финансирования метро

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Теги: администрация Екатеринбурга, метро, опрос граждан



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