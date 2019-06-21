18 Октября 2020
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Политика В России
Владимир Путин, Прямая линия (2019) | Фото: youtube.com

"Не знают, как еще лизнуть". В Госдуме обещают прорывы после роста НДС до 20%

"Единороссы" из Госдумы комментируют выступление Владимира Путина во время "Прямой линии". Так, депутат Ирина Гусева рассуждает о том, что повышение НДС до 20% якобы благотворно скажется на ряде отраслей.

По ее словам, рост налога позволит провести масштабное дорожное строительство в регионах, ускорить развитие села и улучшить демографическую ситуацию в стране.

Экономист Никита Кричевский с изрядным скепсисом отнесся к этому выступлению Гусевой. Он отметил, что весь бюджетный профицит по итогам января-мая в 1,15 трлн руб. был направлен не на помощь бедным, развитие села или инфраструктуру, а на покупку валюты.

"В Думе уже не знают, как ещё лизнуть", – цитирует Infox.ru Кричевского.  

Напомним, 20 июня состоялась первая после пенсионной "реформы" "Прямая линия" с президентом Владимиром Путиным. Естественно, разговор с населением неизбежно должен был коснуться этой болезненной темы, но почему-то пенсионная "реформа" не стала топом в списках поступивших вопросов. Политологи ожидали, что Путин отчитается о ходе выполнения нацпроектов, в этом отношении президенту пришлось бы признать провал в сроках реализации майских указов 2018 года, но и здесь Путин придерживался бравой риторики, более того, вообще все проблемы он свел к реализации нацпроектов. В целом президент вел себя расслаблено и даже немного бесцеремонно, постоянно срывая сценарий ведущих, выхватывал вопросы самостоятельно, перебивал модератора и сам вдруг выбирал кого-то из зала, а также не стеснялся оспаривать обращавшихся и даже переубеждать людей.

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"Не знают, как еще лизнуть". В Госдуме обещают прорывы после роста НДС до 20%

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Теги: Ирина Гусева, прямая линия путина



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