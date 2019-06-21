18 Октября 2020
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Общество В России Москва
(2018) | Фото:

Собчак и Виторган официально развелись

Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда". Брак продлился шесть лет, в нем родился ребенок – сын Платон.

Издание приводит подробности бракоразводного процесса: якобы, бывшие супруги о всех моментах, в том числе и финансовых, договорились полюбовно, так что подавать на алименты Ксения не стала, суда по разделу имущества тоже, вероятно, не будет: то, что было куплено на деньги Собчак, останется при ней. И, хотя у Максима есть две квартиры, состояние его экс-жены несравнимо больше.

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Еще совсем недавно вон как целовались

Сын будет жить с матерью, хотя отец может посещать ребенка без ограничений. Ранее оба заявили, что воспитывать Платона будут вместе, и в этом постараются обойтись без выяснения отношений.

Судя по всему, эмоции давно улеглись: теперь Виторган спокойно ходит на те же мероприятия, на которых его бывшая жена милуется со своим новым бойфрендом, 43-летним режиссером Константином Богомоловым. Никакого мордобоя не происходит.

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Собчак и Виторган официально развелись

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Теги: ксения собчак, максим виторган, развод



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