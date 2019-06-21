18 Октября 2020
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инспектор ДПС (2012) | Фото:

В МВД предложили без суда ограничивать права водителей

Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В частности, МВД предложило расширить полномочия работников Госавтоинспекции, пишет "Коммерсант".

Как отмечается, инспекторам ГАИ хотят позволить ограничивать действие водительских прав в ожидании решения суда.

Такое расширение полномочий произойдет вместе с упрощением оформления правонарушений на дороге. Предполагается, что это сократит количество составов дорожных правонарушений.

Ранее инспекторы ДПС утратили право отстранять от вождения пьяных судей и привлекать их к ответственности за нарушения.

Полицейским теперь позволено лишь рапортовать руководству о своих претензиях в адрес конкретного судьи. При этом направить его на медосвидетельствование инспекторам не разрешается.

Напомним, новый административный регламент ГИБДД вступил в силу 20 октября 2017 года. Одним из важных изменений стало возвращение пункта, разрешающего инспекторам проверять автомобили вне постов ДПС.

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В МВД предложили без суда ограничивать права водителей

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Теги: водители, права, мвд, инспекторы



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