18 Октября 2020
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Польша, граница, Россия, Прибалтика, Калининградская область (2016) | Фото: osvezitel.ga

Калининградская область подготовилась к отключению внешних источников энергии

Калининградская область оказалась под угрозой отключения от внешних источников энергии из-за того, что прибалтийские страны собираются выйти из системы БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва). Однако, как сообщает портал Lt.sputniknews.ru, российский регион уже максимально подготовился к энергетической изоляции.

Готовы к эксплуатации все элементы энергетической инфраструктуры, обеспечивающей стабильные поставки электроэнергии всей области в условиях полной изоляции.

В регионе были возведены в общей сумме четыре тепловые электростанции, из них три, работающие на газу (Прегольская, Маяковская и Талаховская), а так же работающая на угле ТЭС Приморская.

В общем и целом мощность построенных станций будет равна приблизительно одному гигаватту, что сделало блэкаут совершенно невозможным, пишет "Политэксперт" со ссылкой на губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Калининградская область избавлена от зависимости поставок газа через прибалтийские государства. По словам российского лидера, в последние годы много внимания уделялось энергоснабжению и энергобезопасности региона. В том числе и в связи с планами Евросоюза по выходу Прибалтийских государств из российского энергетического кольца.

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Калининградская область подготовилась к отключению внешних источников энергии

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Теги: Калининградская область,



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