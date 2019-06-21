ФК "Урал" подписал контракт с польским защитником
Футбольный клуб "Урал" заключил контракт с 25-летним польским защитником Рафалом Аугустыняком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба.
Ранее футболист выступал за польский клуб "Медзь". В данный момент Рафал уже присоединился к новой команде на сборе в Словении.
Сам игрок заявил, что переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) является шагом вперед в его карьере.
Аугустыняк выступает на позиции в центре обороны, но также может сыграть и на месте опорного полузащитника.
🔥ОФИЦИАЛЬНО: Рафал Аугустыняк – новичок «Урала»!— ФК Урал (@FCURAL) 21 июня 2019 г.
Обладая ростом 185 сантиметров, Аугустыняк способен сыграть закрыть сразу несколько позиций на поле. Футболист полезен как в центре обороны, так и в качестве опорного полузащитника.
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