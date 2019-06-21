18 Октября 2020
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Рафал Аугустыняк (2019) | Фото: ФК &quot;Урал&quot;

ФК "Урал" подписал контракт с польским защитником

Футбольный клуб "Урал" заключил контракт с 25-летним польским защитником Рафалом Аугустыняком, сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургского клуба.

Ранее футболист выступал за польский клуб "Медзь". В данный момент Рафал уже присоединился к новой команде на сборе в Словении.

Сам игрок заявил, что переход из польского чемпионата в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) является шагом вперед в его карьере.

Аугустыняк выступает на позиции в центре обороны, но также может сыграть и на месте опорного полузащитника.

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ФК "Урал" подписал контракт с польским защитником

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Теги: Урал, Медзь, Рафал Аугустыняк, трансфер



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