Глава Сургута сменил куратора имущественного комплекса

Глава Сургута Вадим Шувалов сменил председателя комитета по управлению имуществом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Эту должность получила Елена Фищук. Ранее она возглавляла управление инвестиций и развития предпринимательства.

Ранее Шувалов подписал распоряжение администрации о помощи дольщикам, пострадавшим от застройщиков "СеверСтрой", "СеверСтройПартнер", "ДЭП", "Новострой", "Салаир", "ВостокСтрой-Капитал". Согласно документу, утверждены дорожные карты с графиками исполнения мероприятий для скорейшего ввода в эксплуатацию объектов долевого строительства.