18 Октября 2020
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Фернандо Торрес (2019) | Фото: twitter.com/Atleti

Чемпион мира и Европы испанец Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Известный испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом 35-летний спортсмен сообщил в своем твиттере.

"После 18 захватывающих лет настало время завершить мою футбольную карьеру", - сказал Торрес в обращении.

Отметим, что Торрес выигрывал чемпионат мира по футболу в составе сборной Испании (2010) и два раза чемпионат Европы (2008, 2012). В составе английского "Челси" стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА (2011/12). Также дважды становился победителем Лиги Европы: в составе лондонского клуба в сезоне 2012/13, в составе испанского "Атлетико" в сезоне 2017/2018. Последним клубом испанца в карьере стал японский "Саган Тосу".

Официальный твиттер английского "Ливерпуля" поздравил экс-игрока клуба с завершением карьеры. "Красные" опубликовали десятку лучших голов испанца за время выступлений с 2007 по 2011 год.

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Чемпион мира и Европы испанец Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

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Теги: Фернандо Торрес, карьера, Атлетико, Ливерпуль, Челси



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