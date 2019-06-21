Чемпион мира и Европы испанец Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры

Известный испанский футболист Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры. Об этом 35-летний спортсмен сообщил в своем твиттере.

"После 18 захватывающих лет настало время завершить мою футбольную карьеру", - сказал Торрес в обращении.

I have something very important to announce. After 18 exciting years, the time has come to put an end to my football career. Next Sunday, the 23rd at 10:00AM, local time in Japan, I will have a press conference in Tokyo to explain all the details.See you there. pic.twitter.com/WrKnvRTUIu — Fernando Torres (@Torres) 21 июня 2019 г.

Отметим, что Торрес выигрывал чемпионат мира по футболу в составе сборной Испании (2010) и два раза чемпионат Европы (2008, 2012). В составе английского "Челси" стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА (2011/12). Также дважды становился победителем Лиги Европы: в составе лондонского клуба в сезоне 2012/13, в составе испанского "Атлетико" в сезоне 2017/2018. Последним клубом испанца в карьере стал японский "Саган Тосу".

Официальный твиттер английского "Ливерпуля" поздравил экс-игрока клуба с завершением карьеры. "Красные" опубликовали десятку лучших голов испанца за время выступлений с 2007 по 2011 год.