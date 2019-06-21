18 Октября 2020
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Общество Тюменская область
форум, УТРО-2019 (2019) | Фото:Накануне.RU

В День памяти и скорби уральская молодёжь создаст монумент Неизвестному Солдату из своих лиц

Участники форума молодёжи Уральского федерального округа "Утро" создадут арт-объект из своих портретных фотографий. Акция пройдет в День памяти и скорби — 22 июня, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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В 4.00 22 июня 150 участников форума посетят площадь Памяти в Тюмени и возложат цветы у мемориала "Вечный огонь". В 5.00 на плацу президентского кадетского училища, где проходит "Утро", начнётся создание произведения: фото расположат так, что вместе они станут портретом Неизвестного Солдата.. После прозвучит главная песня Дня памяти и скорби - "Вставай, страна огромная", и арт-объект установят в выставочном пространстве училища.

"150 из 515 участников первой смены форума решили участвовать в создании арт-объекта. Для этого мы заранее выбрали их портретные фото. Особых требований к ним не было" , - рассказала Накануне.RU пресс-секретарь "Утра" Владислава Юнязева.

Напомним, форум "Утро" проходит в Тюмени с 20 по 30 июня в две смены. Его участники – 1,2 тыс. молодых людей из Уральского федерального округа и других городов России, а также несколько иностранных участников. Тема форума в этом году – "креативный капитал". Полпред президента в УрФО Николай Цуканов на открытии заявил, что работа должна иметь конечный результат.

Николай Цуканов, Александр Моор, форум "Утро"(2019)|Фото: Накануне.RU

"Друзья, побольше общайтесь друг с другом не через телефоны, а глаза в глаза, и тогда у вас все получится", - сказал он.

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В День памяти и скорби уральская молодёжь создаст монумент Неизвестному Солдату из своих лиц

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Теги: форум Утро, День памяти и скорби, арт-объект, Неизвестный солдат



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