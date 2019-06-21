СМИ: Активы и имущество Порошенко могут арестовать

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко сгустились тучи. Его активы и счета могут быть арестованы Государственным бюро расследований (ГБР). Как пишут "Вести", об этом идет речь в документе, который глава ГБР Роман Труба направил своему подчиненному – и.о. руководителя Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому.

Под арест могут попасть военный завод "Кузня на Рыбальском", который Порошенко продал в прошлом году, и телеканал "Прямой", который, как подозревается, был куплен за преступные доходы. Глава ГБР считает целесообразным наложить арест на банковские счета, материальные и нематериальные активы "Прямого", а также получить доступ ко всем документам канала и допросить всех лиц, причастных к сделке по его покупке. О незаконном завладения телеканалом "Прямой" лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорила еще в прошлом году.

Интересно, что ГБР вчера вызвало на допросы владельца "Прямого" Владимира Макеенко и олигарха Сергея Тигипко, который купил у Порошенко "Кузню". А после этого ГБР намерено вызвать самого Порошенко.

Уголовное дело по "Кузне" против Порошенко было открыто в мае по заявлению юриста Андрея Портнова, который считает, что сделка имела фиктивный характер и была рассчитана на легализацию около 400 млн грн, полученных преступным путем и включенных в декларацию за 2018 год. Труба также поручил Корецкому проверить возможное уклонение от уплаты налогов со стороны Порошенко.

Еще одно дело против Порошенко касается незаконного назначения им членов Высшего совета правосудия. И глава ГБР предлагает рассмотреть варианта ареста имущества Порошенко на время расследования, поскольку в случае признания его виновным оно подлежит конфискации.

Напомним, Порошенко собирается участвовать в досрочных выборах в Раду, но рейтинг его партии таков, что она может туда и не попасть. Ранее сообщалось, что Порошенко планирует побег в Великобританию.