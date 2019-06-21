Росстат сообщил о росте зарплат россиян

Среднемесячная начисленная зарплата в России в январе - мае 2019 г. увеличилась на 7,3%. Ее размер составил 48510 руб., следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России за пять месяцев, передает корреспондент Накануне.RU.

В сравнении с маем 2018 г. зарплаты выросли на 8,1%.

Одновременно на 1,6% или 48 млн руб. увеличились долги работодателей перед сотрудниками. Объем просроченной задолженности на июнь составил 2,9 млрд руб.

Статведомство пока не представило отчет о динамике реальных располагаемых доходов. Напомним, данные Росстат решил публиковать раз в квартал. По итогам первого квартала реальные доходы снизились на 0,3% год к году. Как сообщало Накануне.RU, Правительство надеется, что в 2019 г. реальные доходы россиян вырастут на 1%, но даже эту цифру в Счетной палате считают слишком оптимистичной.