18 Октября 2020
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Росстат сообщил о росте зарплат россиян

Среднемесячная начисленная зарплата в России в январе - мае 2019 г. увеличилась на 7,3%. Ее размер составил 48510 руб., следует из доклада Росстата о социально-экономическом положении России за пять месяцев, передает корреспондент Накануне.RU.
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В сравнении с маем 2018 г. зарплаты выросли на 8,1%.

Одновременно на 1,6% или 48 млн руб. увеличились долги работодателей перед сотрудниками. Объем просроченной задолженности на июнь составил 2,9 млрд руб.

Статведомство пока не представило отчет о динамике реальных располагаемых доходов. Напомним, данные Росстат решил публиковать раз в квартал. По итогам первого квартала реальные доходы снизились на 0,3% год к году. Как сообщало Накануне.RU, Правительство надеется, что в 2019 г. реальные доходы россиян вырастут на 1%, но даже эту цифру в Счетной палате считают слишком оптимистичной.

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Росстат сообщил о росте зарплат россиян

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Теги: Росстат, социально-экономическое положение России, средние зарплаты



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