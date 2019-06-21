18 Октября 2020
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капельница (2011) | Фото: www.life-gift.ru

В Хабаровске семью госпитализировали после лечения псевдовакциной с червями-паразитами

Семья в Хабаровске съела личинки червей-паразитов и попала в тяжелом состоянии в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Росздравнадзора, мужчина и женщина прочитали в интернете о "волшебной силе мощного иммуностимулятора", выпили его и дали своему ребенку.

Псевдовакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл - разновидности червей-паразитов. Через две недели семью госпитализировали.

Правоохранительные органы разбираются с создателем псевдовакцины – ветеринаром по образованию.

Ранее в подмосковном Наро-Фоминске семья отравилась неизвестным веществом, глава семьи скончался.

В реанимацию из квартиры были доставлены женщина и ее 25-летний сын. Смерть 56-летнего супруга пострадавшей медики констатировали на месте происшествия.

Следователи назначили экспертизы для установления вещества, вызвавшего отравление.

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В Хабаровске семью госпитализировали после лечения псевдовакциной с червями-паразитами

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Теги: семья, отравление, черви



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