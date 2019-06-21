"Ветераны в запас не уходят". В Екатеринбурге участников Великой Отечественной прокатили на катерах и яхтах

В Екатеринбурге 21 июня для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, блокадников и детей войны устроили настоящую развлекательную программу.

Автор идеи - Лариса Крапивина, мероприятие организовано молодежной организацией "Каравелла", пишут "Вечерние ведомости".

В числе партнеров акции - морская школа ДОСААФ, ГИМС МЧС России по Свердловской области, организация "Бессмертный полк", общественная организация "Май".

По мнению Крапивиной, нужно организовывать подобные проекты, которые помогают ветеранам преодолеть ощущение старости и улучшить психологическое состояние.

"Многие пожилые люди испытывают большой дискомфорт из-за того, что чувствуют свою физическую немощность. Позже, когда я заметила, как герои с большим энтузиазмом приходят на берег и наблюдают за нашими занятиями на воде, у меня возникла идея выйти с ветеранами на лодках и дать возможность ими поуправлять", - отметила организатор.

Мероприятие посвящено годовщине начала Великой Отечественной войны.