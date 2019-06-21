"Ветераны в запас не уходят". В Екатеринбурге участников Великой Отечественной прокатили на катерах и яхтах

18 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что такое экспресс-суды по отобранию детей

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Тунис, порт, Эль Кантауи, яхты (2013) | Фото: Накануне.RU

"Ветераны в запас не уходят". В Екатеринбурге участников Великой Отечественной прокатили на катерах и яхтах

В Екатеринбурге 21 июня для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников, блокадников и детей войны устроили настоящую развлекательную программу.

Автор идеи - Лариса Крапивина, мероприятие организовано молодежной организацией "Каравелла", пишут "Вечерние ведомости".

В числе партнеров акции - морская школа ДОСААФ, ГИМС МЧС России по Свердловской области, организация "Бессмертный полк", общественная организация "Май".

По мнению Крапивиной, нужно организовывать подобные проекты, которые помогают ветеранам преодолеть ощущение старости и улучшить психологическое состояние.

"Многие пожилые люди испытывают большой дискомфорт из-за того, что чувствуют свою физическую немощность. Позже, когда я заметила, как герои с большим энтузиазмом приходят на берег и наблюдают за нашими занятиями на воде, у меня возникла идея выйти с ветеранами на лодках и дать возможность ими поуправлять", - отметила организатор.

Мероприятие посвящено годовщине начала Великой Отечественной войны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Ветераны в запас не уходят". В Екатеринбурге участников Великой Отечественной прокатили на катерах и яхтах

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Ветераны в запас не уходят, катера, яхты, катания, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети