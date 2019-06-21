18 Октября 2020
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Выставка &quot;Магистраль&quot;, Нижний Тагил, УВЗ (2014) | Фото: Накануне.RU

УВЗ представит свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»

Корпорация УВЗ представит свою продукцию на V Международном военно-техническом форуме (МВТФ) «Армия-2019», передает корреспондент Накануне.RU. Сразу на трех площадках Парка «Патриот»  будет представлено около 20 образцов военной техники на открытой экспозиции УВЗ, на закрытом стенде в демонстрационном центре ГК «Ростех» и на площадке Минобороны РФ.

На открытой выставочной площадке 5 натурных образцов: от  Уралвагонзавода танк Т-90МС, модернизированный Т-72 с системой управления огнем с тепловизионным прицелом, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 и двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ Машиностроительной компании «Витязь». АО «НПО «Электромашина» в рамках стенда УВЗ представит мобильную мастерскую по ремонту электрооборудования на базе грузового фургона, можно будет увидеть бронетранспортёр БТ-3Ф и бронеавтомобиль «Тайфун-К». На открытой же экспозиции УВЗ  представят боеприпасы для боевых машин производства АО «НПК «Техмаш», АО «НИМИ» и АО «НПО «Прибор». От АО «Тренажерные системы» будет выставлен тренажер экипажа БМПТ и её модификаций ТЭК-199-РДП-Э, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ.

танк армата(2015)|Фото: Накануне.ru

УВЗ, цех, танк(2018)|Фото: Накануне.RU

АО «ЦНИИ «Буревестник» планирует представить в демонстрационном центре «Ростеха» натурный образец 57-мм автоматической облегченной артиллерийской установки АУ-220М военно-воздушного, сухопутного и морского исполнения легкой серии. Некоторые образцы вооружения (перечень засекречен) в действии продемонстрируют военспецам на закрытых показах. Танки Т-72Б3, БМП-1АМ, двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ и другая техника покажут свою мощь на открытом динамическом показе.

Продукция военного назначения предприятий УВЗ будет представлена в демонстрационном центре ГК «Ростех» и в экспозициях Министерства обороны РФ. Российские военные покажут технику нового поколения УВЗ на демонстрационной площадке «Армия России – завтра» – танк Т-14 «Армата», боевую машину поддержки танков БМПТ, 152-мм межвидовой артиллерийский комплекс «Коалиция-СВ», БМП Т-15, 82-мм самоходный миномет 2С41 и боевая машина 2С38 «Деривация-СВ».

На открытой выставочной площадке Минобороны АО «Омсктрансмаш» впервые представит семейство минных заградителей на колесном и гусеничном шасси и танковый мостоукладчик МТУ-2020 с механизированным мостом повышенной пропускной способности.

В составе экспозиции инженерных войск Министерства обороны будет представлен бронированный бульдозер Б12С.5000ЕН от ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК», а на площадке ГАБТУ МО РФ двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ от АО «МК «Витязь».

 

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УВЗ представит свою продукцию на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019»

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Теги: увз, армия - 2019, боевая машина, танк, образцы вооружений



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Развитие сюжета:

Ранее 30.09.2019 08:37 Мск На вооружение армии России начали поступать модернизированные танки Т-90М от УВЗ

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