18 Октября 2020
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Происшествия Челябинская область
Алексей Севастьянов, Челябинск, суд (2019) | Фото: nakanune.ru

Уголовное дело экс-омбудсмена Севастьянова по обвинению в попытке хищения гранта направлено в суд

В Челябинске прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего уполномоченного по правам человека в регионе Алексея Севастьянова по обвинению в попытке хищения 3 млн рублей в качестве гранта для начинающих фермеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2017 году Севастьянов представил в региональный минсельхоз подложные документы, подтверждающие ведение им фермерского хозяйства, чтобы участвовать в конкурсе на право получить грант в 3 млн руб. на создание и развитие крестьянского хозяйства начинающим фермерам.

Факт подложных документов был выявлен при проверке сотрудниками министерства.

Напомним, 20 февраля Севастьянов был задержан в Москве и доставлен в Челябинск. Суд продлил на 72 часа срок задержания Севастьянову. Однако 25 февраля следователь отозвал ходатайство о заключении под стражу.

Накануне Севастьянов подал в избирательную комиссию области документы для участия в выборах губернатора Челябинской области от партии "Гражданская сила".

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Уголовное дело экс-омбудсмена Севастьянова по обвинению в попытке хищения гранта направлено в суд

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Теги: Алексей Севастьянов, задержание, уголовное дело, мошенничество, кандидат в губернаторы,



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