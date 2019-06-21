18 Октября 2020
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Наука и техника В России
Протон-М Бриз-М ракета-носитель (2016) | Фото: roscosmos.ru

Названа возможная причина переноса старта ракеты "Протон-М" с обсерваторией на борту

Причиной переноса старта ракеты "Протон-М" стала проблема не с самим носителем, а с полезной нагрузкой, которую он должен доставить на орбиту – космической обсерваторией "Спектр-РГ2, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Источник же РИА Новости утверждает, что на телескопе разрядился аккумулятор, который сейчас пытаются зарядить. Не исключено, что старт состоится уже завтра.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Роскосмос сообщил о переносе старта на резервную дату. "При подготовке ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "ДМ-03" и космической обсерваторией "Спектр-РГ" было выявлено замечание. Госкомиссия приняла решение о переносе времени решения о пуске на резервную дату", - говорится в сообщении корпорации.

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Названа возможная причина переноса старта ракеты "Протон-М" с обсерваторией на борту

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Теги: протон-м, спектр, обсерватория, аккумулятор



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