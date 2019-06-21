18 Октября 2020
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Дмитрий Осипов, заседание по развитию горнорудной промышленности (2019) | Фото: Росконгресс

Гендиректор "Уралкалия" принял участие в заседании по развитию горнорудной промышленности

Генеральный директор "Уралкалия" Дмитрий Осипов принял участие в работе панельной сессии "Горнорудная промышленность: устойчивый подход к разработке и освоению месторождений" в рамках общего собрания акционеров Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк). Собрание проходит с 18 по 22 июня в Москве, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Уралкалия".

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В ходе мероприятия Дмитрий Осипов в качестве действующего председателя Делового совета "Россия-Нигерия" ТПП РФ, выступил с докладом, где обозначил основные тенденции и перспективы в области строительства новых и модернизации текущих производственных мощностей ведущими игроками мирового калийного рынка, подчеркнув при этом важность Африки, как одного из ключевых отраслевых потребителей с высоким потенциалом.

Одним из приоритетных направлений стратегии компании является формирование долгосрочного спроса на нашу основную продукцию на ключевых рынках потребления, в том числе и в Африке, отметил Дмитрий Осипов. "По нашему мнению, необходимо продолжать работу по созданию инфраструктуры по доставке и дистрибуции хлористого калия в регионы Африки, наряду с реализацией образовательных агрономических проектов с целью формирования культуры внесения основных видов удобрений в почву", - сказал он.

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Гендиректор "Уралкалия" принял участие в заседании по развитию горнорудной промышленности

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Теги: Уралкалий, Дмитрий Осипов, горнорудная промышленность: устойчивый подход к разработке и освоению месторождений



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